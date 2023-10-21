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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند وضع القرفة على القهوة؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد تناول القهوة بالقرفة..

أسباب تجعلك تضيف القرفة لقهوتك يومياً ..

أهمها تقوية جهازك المناعي وضبط السكر 

فنجان قهوة في الصباح مشروب أساسي لكثير من الأشخاص لتعزيز الطاقة والانتباه والتركيز ولكن بإضافة القرفة سيكون له فوائد هامة لصحتك 
 

تقوى جهاز المناعة: إن إضافة ربع ملعقة صغيرة من القرفة فى القهوة الساخنة تجعل الجسم قادر على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.
 تحفز الدماغ: القرفة تحسن الذاكرة وتساعد على الاستيقاظ وتقوى التركيز.

تخفض نسبة السكر فى الدم ومستويات الكوليسترول إضافة 4 جرامات اي بمعدل ملعقة شاي صغيره من القرفة إلى القهوة فى اليوم الواحد،يخفض نسبة السكر فى الدم لمرضى السكر من النوع 2، كما أنها هامة لمرضى القلب،حيث تعمل على خفض نسبة الكوليسترول.

تخفف آلام الطمث إن إضافة القرفة إلى القهوة تساعد النساء اللاتى يعانين من آلام الدورة الشهرية، وتخفف من آلامها.

تحسن الدورة الدموية وتزيد من مستويات الطاقة، فكوب ساخن من القهوة مع ربع ملعقة صغيرة من القرفة تزيد من مستويات الطاقة وتنشط الدورة الدموية. 

السكر في الدم القهوة القهوة بالقرفة تنشط الدورة الدموية تقوي جهاز المناعة

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