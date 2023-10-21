فوائد قشور البصل الصحية| لن تتوقعها

البصل (Onion) من إحدى الثمار التي تحتفظ في قشورها بكميات كبيرة من المغذّيات التي تعود بالفائدة الصحية والجمالية على الإنسان لذا نقدم إليكم فى هذا التقرير افضل أهم فوائد قشر البصل وفقا لموقع هيلثى..

فوائد قشر البصل

تتعدد فوائد قشر البصل المحتملة، ومن أشهر فوائد قشر البصل هذه الآتي:

1. قشور البصل مضادّة للأكسدة

تتفوق قشور البصل على ثمارها من حيث خصائصها المضادّة للأكسدة، حيث أنها تحتوي على مادة كيرسيتين (Quercetin) الفلافونويدية النباتية أضعاف المقدار الموجود بالبصل.

حيث تعمل مضادات الأكسدة على حماية الجسم من الجذور الحرة والتلف الذي تحدثه بشكل تراكمي في الجسم، حيث ترتبط الجذور الحرة بالأمراض المزمنة، كالسرطان، والسكري، والأمراض التنكسية العصبية كالزهايمر، والباركنسون، بالإضافة إلى كونها أساس تطوّر علامات الشيخوخة وتسريعها.

للاستفادة من المادة المضادة للأكسدة في قشور البصل، ينصح بشرب مغلي القشور أو شوربة قشور البصل، وفي حال لم تستسغ طعمها كثيرًا فبإمكانك إضافتها إلى الأطعمة كطهي الأرز بمنقوع قشر البصل مثلًا.

2. تقاوم الالتهابات

من فوائد قشر البصل أنه يتضمن بعض الخصائص المضادّة للالتهابات، لذا كثيرًا ما ينصح بالغرغرة بمنقوع البصل حيث يساعد في محاربة التهابات الحلق والفم، بالإضافة إلى الغرغرة في المنقوع، ينصح أيضًا استخدامه لمواجهة التهابات الجلد، والتهيّجات، والحكة، وذلك من خلال فرك منطقة الألم بالقشور المنقوعة ثمّ غسلها بالمنقوع.

3. تحارب تصلّب الشرايين وضغط الدم

مادة الكيرسيتين التي تحتوي عليها قشور البصل فعّالة في تقليل ضغط الدم، بالإضافة إلى أنّ القشور غنيّة بالألياف الغذائية التي تساهم في منع تراكم البلاك المكوّن من الكولسترول والكالسيوم والذي يؤدّي عادة إلى تكلّس الأوعية الدموية وانسدادها.

4. التخفيف من التشنّج العضلي

بفضل خصائص قشور البصل فإنّ منقوعها يعمل أيضًا على تخفيف آلام التشنّج العضلي في الساقين، فعليك فقط أن تقوم بغلي قشور البصل لمدة 15-20 دقيقة ثمّ تصفيته وشربه كشاي قبل خلودك للنوم ببعض الوقت، واظب على الأمر لمدة أسبوع ومن الأرجح أنّك ستشعر حينها بتحسّن وستجد أنّ كمية تقلص العضلات لديك وتشنّجها سيقل.

5. قشور البصل لشعر قوي ونضر

تشكّل قشور البصل وصفة من الوصفات المعتمدة جدًّا لتقوية الشعر، وتطويله، وإبراز لونه الطبيعي، حيث أنّ يساهم في محاربة الفطريات التي قد تنمو في الشعر بسبب الرطوبة وبالتالي يساهم في التخفيف من القشرة، وللاستفادة من قشور البصل للشعر، قم بعد الاستحمام بغسل الشعر كالمعتاد ثم قم بشطف الشعر بمغلي قشور البصل ومن ثمّ تسريحه كالمعتاد، واظب على الأمر لمدة قصيرة وستلحظ الفرق.

6. استخدمها كسماد

في حال لم تحبّذ استخدام قشور البصل في غذائك الشخصي، على الأقل يمكنك دمجها مع سماد النباتات حول بيتك، المهم لا تخسر فوائد قشر البصل الجمّة لمجرّد التخلص منها، قم بخلط قشور البصل مع تربة السماد، فذلك سيجعلها غنية بالمغذيات النباتية وبالتالي ستأخذ قسمًا من هذه المغذيات عبر تناول النباتات المزروعة فيها.

7. مغلي قشور البصل من الأصباغ الطبيعية

نقصد هنا نوعي البصل الأحمر والأبيض، حيث أنّه بالفعل بإمكانك الاستعاضة عن استخدام الأصباغ الصناعية بمنقوعه، سواء كان ذلك لصبغ البيض أو قطع من القماش القطني ستفي قشور البصل بالغرض.

الآثار الجانبية لقشر البصل

على الرغم من فوائد قشر البصل المحتملة، إلا أن هناك بعض الأضرار المترتبة على استخدامه، مثل:

المعاناة من ضيق في المعدة، أو الشعور ببعض الآلام بعد تناوله.

تهيج الجلد.

الإصابة بالأكزيما (Eczema) خاصةً بعد ملامسته للجلد في بعض الحالات.