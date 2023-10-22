مع اقتراب موسم نزلات البرد.. 3 مكونات طبيعية تقلل من إصابتك

مع اقتراب موسم نزلات البرد ، يعاني العديد من الأشخاص بسبب الأمراض، ويمكن أن تساعد الأطعمة الطبيعية في تقوية المناعة .

إليك أهم الأغذية الضرورية لمعالجة نزلات البرد.

- حساء الدجاج

يعتبر حساء الدجاج مصدر سهل الأكل للفيتامينات والمعادن والبروتين ، وهي عناصر مغذية قد يحتاجها جسمك بكميات أكبر أثناء التعافي من مرض ما

يعد حساء الدجاج أيضًا مصدرًا غنيًا للسوائل والشوارد ، وهو أمر مفيد إذا كنت معرضًا لخطر الجفاف بسبب الإسهال أو القيء أو التعرق أو الحمى.

يحتوي الدجاج في حساء الدجاج أيضًا على الأحماض الأمينية السيستين. N-acetyl-cysteine ​​، وهو شكل من أشكال السيستين ، له تأثيرات مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة

- الثوم

يوفر الثوم العديد من الفوائد الصحية وقد استخدم في طب الأعشاب لعدة قرون.

أظهرت الدراسات أن للثوم تأثيرات مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات

يعزز وظيفة المناعة ويقلل من شدة نزلات البرد والإنفلونزا .

- الشاي بكل انواعه

يعمل الشاي الساخن كمزيل طبيعي للاحتقان، يجب أن يكون الشاي ساخنًا للمساعدة في تخفيف الاحتقان ، ولكن لا ينبغي أن يكون ساخنًا جدًا بحيث يزيد من تهيج الحلق.

على الرغم من احتواء بعض أنواع الشاي على مادة الكافيين ، لا يبدو أن الشاي يساهم في الجفاف أو التسبب في زيادة فقدان الماء اذا تم شربه بإعتدال

يحتوي الشاي أيضًا على مادة البوليفينول، قد يكون لهذه المواد الطبيعية الموجودة في النباتات عدد كبير من الفوائد الصحية المحتملة ، بما في ذلك التأثيرات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات وحتى التأثيرات المحتملة المضادة للسرطان