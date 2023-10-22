نشرة الفن.. وفاة مطرب كويتي شهير وسهير المرشدي تنعي شهداء غزة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نرصد أبرزها فيما يلي:

دقيقة حدادًا على أرواح غزة.. سهير المرشدي تنعى شهداء فلسطين بهذه الطريقة



حضرت الفنانة القديرة سهير المرشدي حفل افتتاح الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي يكرم اسم الناقدة الراحلة رنا أبو العلا بهذه الطريقة

أعلن المخرج عمرو قابيل رئيس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، إطلاق اسم الناقدة الشابة الراحلة رنا أبو العلا

نيللي كريم عن قمة القاهرة للسلام: مصر تدعم الاستقرار في المنطقة العربية| خاص

علقت النجمة نيللي كريم على عقد قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

محمد رمضان : كل أجور حفلاتي بالمنطقة العربية وخارجها لدعم إخواتي بغزة

نشر الفنان محمد رمضان منشورا من خلال حسابه على موقع إنستجرام من خلال خاصية استوري

وفاة الفنان الكويتي عباس البدري عن عمر 78 عاما

توفي الفنان الكويتي عباس البدري منذ قليل عن عمر يناهز 78 عاما