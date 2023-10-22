عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. وفاة مطرب كويتي شهير وسهير المرشدي تنعي شهداء غزة

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نرصد أبرزها فيما يلي:

 

دقيقة حدادًا على أرواح غزة.. سهير المرشدي تنعى شهداء فلسطين بهذه الطريقة


حضرت الفنانة القديرة سهير المرشدي حفل افتتاح الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

 

ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي يكرم اسم الناقدة الراحلة رنا أبو العلا بهذه الطريقة

أعلن المخرج عمرو قابيل رئيس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، إطلاق اسم الناقدة الشابة الراحلة  رنا أبو العلا

 

نيللي كريم عن قمة القاهرة للسلام: مصر تدعم الاستقرار في المنطقة العربية| خاص

علقت النجمة نيللي كريم على عقد قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

محمد رمضان : كل أجور حفلاتي بالمنطقة العربية وخارجها لدعم إخواتي بغزة

نشر الفنان محمد رمضان منشورا من خلال حسابه على موقع إنستجرام من خلال خاصية استوري

 

وفاة الفنان الكويتي عباس البدري عن عمر 78 عاما

توفي الفنان الكويتي عباس البدري منذ قليل عن عمر يناهز 78 عاما

الفنانة سهير المرشدي الناقدة الشابة الراحلة رنا أبو العلا محمد رمضان نيللي كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في الدوري المصري: مدير فني يستقيل بين الشوطين | ماذا حدث ؟

قمة القاهرة للسلام| السيسي ينهي حلم الاحتلال الإسرائيلي في سيناء

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

لا بيان ختامي لـ قمة القاهرة للسلام.. متحدث الرئاسة يوضح السبب

أول تعليق من أحمد سليمان على تهنئة الأهلي لمجلس إدارة الزمالك الجديد

بيراميدز يسعى لخطف اللاعب| الغضب يسيطر على نجم الأهلي ويطلب الرحيل.. ومفاجأة لـ الشناوي

عيار 14 كسر حاجز 1600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد خماسية الزمالك في سموحة

موضوعات متعلقة

دقيقة حدادًا على أرواح غزة.. سهير المرشدي تنعى شهداء فلسطين بهذه الطريقة

ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي يكرم اسم الناقدة الراحلة رنا أبو العلا بهذه الطريقة

عكس السعودية .. فيلم سكر يحصد إيرادات ضعيفة في دور العرض المصرية

محمد رمضان : كل أجور حفلاتي بالمنطقة العربية وخارجها لدعم إخواتي بغزة

بعد مهاجمته بسبب صمته.. أحمد الشقيري ينشر تعليقا مفاجئا على أحداث فلسطين

غدًا .. إنطلاق مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب بحضور الفنان حسين فهمي

فيلم وش فى وش ينافس فوي فوي فى دور العرض السينمائية

بتتكلم إنجليزي | فيديو مثير لـ شريف منير عن دعم حفيدته لفلسطين

ترشيحاتنا

أستاذ علوم سياسية: حاملة الطائرات الأمريكية ليست من أجل غزة فقط

جمال شعبان يكشف حقيقة شائعة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات

جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف "خلية" لحزب الله في جنوب لبنان

مانشستر يونايتد يفوز على شيفيلد بثنائية في الدوري الإنجليزي

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. قمة القاهرة للسلام من دون بيان ختامي

نجم الأهلي السابق يحرج رئيس كاف بسبب حكم مباراة سيمبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فوائد قشور البصل الصحية| لن تتوقعها

طريقة عمل الزيتون المخلل التفاحى

مع عدم الإفراط فيه.. فوائد تناول الترمس لمرضى السكر

فيديو

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ