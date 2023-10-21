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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دقيقة حدادًا على أرواح غزة.. سهير المرشدي تنعى شهداء فلسطين بهذه الطريقة

سهير المرشدي
سهير المرشدي

حضرت الفنانة القديرة سهير المرشدي حفل افتتاح الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، وقبل تلقيها درع تكريمها من المهرجان؛ طلبت من الحاضرين الوقوف دقيقة؛ حدادا على أرواح شهداء غزة إثر الأحداث الجارية من عنف وقتل من جانب الاحتلال.

وعلقت الفنانة سهير المرشدي على أحداث القضية الفلسطينية، قائلة: أنا شايفة القدس، وبناديها من موقعي هنا، موقع العلم والفهم، بقولهم إنهم موجودين معانا".

وبدأت سهير المرشدي، حديثها، بآيات من القرآن الكريم، من سورة الواقعة، واستشهدت بها، وسألت الحضور: "هل نريد أن تكون غزة هباءً منبثا؟".

وأكملت سهير المرشدي حديثها،: “جايه أقول لأ بصوت عالي، وإن غزة مش هتبقى هباء منبثا،  عشان الفلسطينين عندهم كرامة، وطول ما مصر قوية وصاحبة كلمة وسيادة على أرضها وعندها إرادة سياسية؛ هتفضل غزة عربية”.

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سهير المرشدي أبرز المكرمين فى الدورة الخامسة من ملتقي القاهرة للمسرح الجامعي

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تكريم سهير المرشدي في افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.. اليوم

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت، والكاتبة الدكتورة أمل صديق عفيفي، والدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى دوراته؛ بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.

الفنانة سهير المرشدي القضية الفلسطينية ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

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