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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهير المرشدي أبرز المكرمين فى الدورة الخامسة من ملتقي القاهرة للمسرح الجامعي

الفنانة سهير المرشدي
الفنانة سهير المرشدي

أعلنت إدارة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي برئاسة المخرج عمرو قابيل، عن تكريم الفنانة سهير المرشدي، والفنانة حنان مطاوع، والفنان أحمد أمين، في الدورة الخامسة للملتقي التى تحمل أسم الفنانة فريدة فهمي، ويرفع الملتقى في دورته شعار «الحياة لنا».

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي:

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد النجاح والصدى الدولي الكبير الذي حصل عليه أول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، و يرأس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، المخرج عمرو قابيل وهو الذى أساسه أيضًا.

ويرأس اللجنة العليا للملتقي الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة أيضًا عدد من أبرز الشخصيات الفنية ، وهما النجم الفنان طارق الدسوقي، والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة أمل صديق عفيفي، والدكتورة سمر سعيد، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

الدورة الخامسة للملتقي تحمل اسم فريدة فهمي 

يشار إلى أن فريدة فهمي هى فنانة مصرية ولدت في 29 يونيو عام 1940، تخرجت في كلية الآداب، وعملت على تأسيس فرقة رضا مع زوجها علي رضا وأخيه محمود رضا وفي الثمانينيات بالقرن الماضي. حصلت النجمة فريدة فهمي على الدكتوراه في الرقص الإيقاعي من الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت بعد واحدة من أشهر راقصات السينما المصرية. 

وحصلت فريدة فهمي على الماجستير في علم الأنثروبولوجي أو علم الأجناس البشرية من الولايات المتحدة في عمر الـ 48.

وشاركت فريدة فهمي، في العديد من التجارب الفنية في السينما، بدأتها بفيلم «فتى أحلامي»، أمام العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، عام 1957، من إخراج حلمي رفلة، وقصة أوسكار وايلد، وسيناريو وحوار يوسف جوهر، وأبو السعود الإيباري. حققت فريدة فهمي، شهرتها وذلك بعد مشاركتها في بطولة فيلم «إسماعيل يس في البوليس الحربي»، والذي تم عرضه في عام 1958، إخراج فطين عبدالوهاب، وتأليف علي الزرقاني.

 كما حققت نجاحا جماهيريا، وانتشارًا واسعًا، من خلال مشاركتها ببطولة ثلاثة أفلام سينمائية مع فرقة رضا، وهي «إجازة نصف السنة»، و«غرام في الكرنك»، و«حرامي الورقة».

ملتقى القاهرة الدولي الفنانة سهير المرشدي اخبار حنان مطاوع أحمد امين

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