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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يطلق اسم فريدة فهمي على دورته الخامسة

فريدة فهمي
فريدة فهمي

اختارت إدارة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة الفنان عمرو قابيل، الفنانة فريدة فهمي لتحمل الدورة الخامسة اسمها، والتي تقام في الفترة في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، ويرفع الملتقى في دورته المقبلة شعار: «الحياة لنا». 

 

فريدة فهمي فنانة وممثلة مصرية ولدت في 29 يونيو عام 1940، تخرجت في كلية الآداب، وعملت على تأسيس فرقة رضا مع زوجها علي رضا وأخيه محمود رضا وفي الثمانينيات بالقرن الماضي. حصلت النجمة فريدة فهمي على الدكتوراه في الرقص الإيقاعي من الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت بعد واحدة من أشهر راقصات السينما المصرية. 

 

وحصلت فريدة فهمي على الماجستير في علم أو الأنثروبولوجي علم الأجناس البشرية من الولايات المتحدة في عمر الـ 48. شاركت فريدة فهمي، في العديد من التجارب الفنية في السينما، بدأتها بفيلم «فتى أحلامي»، أمام العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، عام 1957، من إخراج حلمي رفلة، وقصة أوسكار وايلد، وسيناريو وحوار يوسف جوهر، وأبو السعود الإيباري. حققت فريدة فهمي، شهرتها وذلك بعد مشاركتها في بطولة فيلم «إسماعيل يس في البوليس الحربي»، والذي تم عرضه في عام 1958، إخراج فطين عبدالوهاب، وتأليف علي الزرقاني. كما حققت نجاحا جماهيريا، وانتشارًا واسعًا، من خلال مشاركتها ببطولة ثلاثة أفلام سينمائية مع فرقة رضا، وهي «إجازة نصف السنة»، و«غرام في الكرنك»، و«حرامي الورقة».

 

 ومن مشاركات فريدة فهمي بالسينما.. «غريبة»، وعُرض عام 1958، وشاركت أيضا في العام نفسه في أفلام «ساحر النساء»، و«جميلة»، و«الأخ الكبير» وآخر الأعمال التي شاركت فيها فريدة فهمي، هو «أسياد وعبيد»، عام 1978، وجسدت به شخصية «سعاد»، مع نجوم الفن المصري ومنهم محمود ياسين، حسين فهمي، ميرفت أمين، هدى سلطان، وغيرهم. 

 

اعتزلت فريدة فهمي التمثيل والرقص وهي في سن الـ43 عامًا، وكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات عيد الأم لعام 2022، لمسيرتها الفنية. يذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، وإشراف الدكتور حسام بدراوي، رئيس اللجنة العليا، وأعضاء اللجنة الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، والمؤلفة والفنانة دكتور. أمل صديق عفيفي، ودكتور. سمر سعيد أمين عام الملتقي، والمدير الفني للملتقى الفنان حسام داغر. 

 

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء دكتور. مصطفى مدبولي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة دكتورة. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.

 

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ملتقى القاهرة الدولي للمسرح فريدة فهمي الفنانة فريدة فهمي

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