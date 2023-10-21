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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الفنان الكويتي عباس البدري عن عمر 78 عاما

عباس البدري
عباس البدري

توفي الفنان الكويتي عباس البدري منذ قليل عن عمر يناهز 78 عاما ،وذلك بعد صراع طويل مع المرض وإنتشار السرطان بجميع أجزاء جسمه.

 اشتهر الفنان عباس البدري  بتقديمه العديد من الأغاني المميزة التى حصدت قاعدة جماهيرية كبيرة ووصلت إلى دول الخليج والوطن العربي، حيث تعاون فى بداياته الغنائية مع أسماء فنية كبيرة، منها مع الملحن ابراهيم الصولة بأغنية تتصف باللون السامري واستمر هذا التعاون في العديد من الأغاني، اذ إن رصيد البدري يحتوي على أكثر من 200 أغنية.

ومن أشهر أعماله أغنية “خليجية” التي حققت نجاحاً جماهيريًا ضخمًا مازال مستمرًا حتى الأن بالاضافة إلى أغنية غالي لو يبعد التي تعد واحدة من أبرز الأغاني الكويتية التي تعيش مع الجمهور حتى وقتنا هذا.

و أثارت مأساة الفنان الكويتي «عباس البدري» مؤخرًا تعاطف الشارع الكويتي بعدما تشرده في الشوارع وفقد منزله وتخلى عنه أقربائه، فلم يجد إلا سيارته لتأويه.

وتداولت الصحف الكويتية معاناة رائد الأغنية الكويتية «عباس البدري» إذ لم يعد لديه أي دخل ليقتات منه، في الوقت الذي تخلت عنه حتى جمعية الفنانين الكويتية، لكن وزارة الشئون الاجتماعية تولت مساعدة البدري وأهدته حياة كريمة مرة أخرى.

لم تسعه الفرحة عندما تسلم مفتاح شقته الجديدة، فبعدما أثارت قصته الضجة على مواقع التواصل مؤخرًا تقدمت بشتى المساعدات «هناء الهاجري» الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية و«عبدالله الحمدان» مدير العلاقات العامة الذي حرص على وصول قصة معاناة البدري للمسئولين وفقًا لصحيفة الأنباء.

 

 

عباس البدري أغنية خليجية

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