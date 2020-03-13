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منوعات

مأساة.. شاهد فنان شهير تشرد في الشوارع وتخلى عنه الجميع.. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:28 ص
عباس البدري
عباس البدري
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عزة عاطف

بعد نصف قرن من خدمة الأغنية الكويتية ومشوار طويل في الحياة الفنية، أثارت مأساة الفنان الكويتي «عباس البدري» تعاطف الشارع الكويتي بعدما تشرد في الشوارع وفقد منزله وتخلى عنه أقربائه، فلم يجد إلا سيارته لتأويه.

تداولت الصحف الكويتية معاناة رائد الأغنية الكويتية «عباس البدري» إذ لم يعد لديه أي دخل ليقتات منه، في الوقت الذي تخلت عنه حتى جمعية الفنانين الكويتية، لكن وزارة الشئون الاجتماعية تولت مساعدة البدري وأهدته حياة كريمة مرة أخرى.

لم تسعه الفرحة عندما تسلم مفتاح شقته الجديدة، فبعدما أثارت قصته الضجة على مواقع التواصل مؤخرًا تقدمت بشتى المساعدات «هناء الهاجري» الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية و«عبدالله الحمدان» مدير العلاقات العامة الذي حرص على وصول قصة معاناة البدري للمسئولين وفقًا لصحيفة الأنباء.

اختفى البدري عن الساحة منذ فترة طويلة لكن لم يعلم أحد بما يجري معه ليقدم يد العون، وقد تعاونت الوزارة مع إحدى الجمعيات الخيرية لإيجاد شقة مناسبة تليق برائد الأغنية الكويتية.

اشتكى البدري من تخلي الجميع عنه في لحظات احتياجه لهم، وعبر عن سعادته الغامرة بانتهاء معاناته الطويلة بعدما عرف الجميع بقصته.

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