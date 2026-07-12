إصابة سيدة قفزت من سيارة أثناء سيرها أمام قرية العيايشا بقنا

الأحد 12/يوليو/2026 - 05:29 م 7/12/2026 5:29:31 PM

أصيبت سيدة، بإصابات متنوعة بعدما قفزت من سيارة أثناء سيرها بطريق قنا الزراعى أمام قرية العيايشا التابعة لمركز قوص جنوب قنا.





تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد إصابة سيدة قفزت من سيارة ركاب أثناء سيرها بقرية العيايشا التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابة إلى مستشفى قوص المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف ملابسات الواقعة ودوافع قفزها من السيارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



