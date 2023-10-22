أخبار التوك شو.. والد الطفل الفلسطيني المرتجف يروي القصة كاملة.. وتحركات جديدة في الذهب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات،مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، نرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

عرضت الإعلامية لميس سلامة خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 22 -10- 2023.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 22- 10-2023.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن هناك استقرارا في الأحوال الجوية مع ارتفاع طفيف في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار بمعدل من درجة لـ درجتين، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى ما بين الـ 29 والـ 30 درجة مئوية، بجانب وجود زيادة في سطوع أشعة الشمس.

قال خالد الشرقاوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يقوم بملحمة حقيقية داخل رفح، وظهر ذلك من خلال قدرته على جمع 35 مؤسسة خيرية لتقديم المساعدات لأهالي غزة، متابعًا أن مؤسسة صناع الخير تفتح منافذ التبرع لصالح الأهالي داخل قطاع غزة على خطوطها الساخنة 15101، مؤكدًا أن كافة المؤسسات تتشابك مع بعضها البعض عن طريق التحالف الوطني

كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، تفاصيل تدريب أول أطباء متطوعين لدعم مصابي فلسطين، قائلًا إنه تم الإعلان على صفحة النقابة وتقدم عدد كبير من الأطباء، حيث يتم جمع الأطباء حسب التخصصات التي يحتاجها قطاع غزة ومنها جراحة عامة وجراحة مخ وأعصاب وعظام ورعاية مركزة وتخدير ونفسية وعصبية.



أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن 17 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى قطاع غزة.

الشاحنات تتأهب لدخول معبر رفح في اتجاه قطاع غزة

تحدث وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن سياحة الدفن في الرمال، قائلًا إن مصر تتميز بطبيعة خاصة، ونوعية المياه الكبريتية والرمال التي توجد بها لا توجد في أي مكان آخر، مؤكدًا أن هذا النوع من السياحة يحتاج إلى اهتمام وترويج للاستفادة منه بالشكل المطلوب.

الطفل الفلسطيني المرتجف.. روى وائل سعد الله، والد الطفل محمد صاحب الفيديو الشهير وهو يرتجف، قصة نجاة الطفل من قصف غزة، قائلًا إن محمد حاليًا بخير؛ لكن عند دخول الليل والعتمة تصيبه نوبات عصبية وتشجنات إثر ما رآه من قصف، متابعًا أنهم الآن نازحون في مدارس الأونروا بعد قصف منزله.

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قمة السلام كانت بمثابة طوق نجاة للفشل والإخفاق الذي تحقق بمجلس الأمن، خاصة أن جلس الأمن فشل في إصدار قرار لوقف إطلاق النار وحل الأزمة الحالية.