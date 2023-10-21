تسيطر على طقس السبت .. الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن الأحوال الجوية مستقرة في أغلب محافظات الجمهورية، ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بحوالي من درجة لـ درجتين، لافتة إلى أنه يوجد زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس خاصة في المناطق الساحلية مما يعمل على وجود ارتفاع طفيف في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، وخاصة خلال فترة الظهيرة.



طقس اليوم السبت



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل تمامًا على محافظات السواحل الشمالية المطلة على البحر الأحمر، وحار على المناطق الجنوبية، وذلك خلال فترة النهار.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لفترة الليل فيسود طقس مائل للبرودة خاصة في الساعات المتأخرة، موضحة أنه مع استقرار الأحوال الجوية تسود ظاهرة الشبورة المائية التي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية وتكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء.