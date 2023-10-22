هل السياحة بالدفن علاجية أم استشفائية؟ وما الفرق بينهما؟

تحدث وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن سياحة الدفن في الرمال، قائلًا إن مصر تتميز بطبيعة خاصة، ونوعية المياه الكبريتية والرمال التي توجد بها لا توجد في أي مكان آخر، مؤكدًا أن هذا النوع من السياحة يحتاج إلى اهتمام وترويج للاستفادة منه بالشكل المطلوب.

وأضاف زعير، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن هناك فرقا بين السياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية.

وأوضح أن السياحة العلاجية تتم من خلال الدفن في الرمال وآبار المياه الكبريتية، حيث يشعر المريض الذي يعاني من آلام المفاصل والروماتيزم براحة كبيرة بعد فترة الدفن، لافتًا إلى أنه يتم اتباع نظام غذائي معين أثناء فترة الدفن.

وتابع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن السياحة الاستشفائية تتم من خلال كهوف الملح في سيوة، لافتا إلى أن الملح يعمل على سحب الطاقة السلبية من الجسم، ما يؤدي إلى هدوء الأعصاب والاسترخاء، والفنادق البيئية أيضًا.