طريقة التبرع لمساعدة الأشقاء في غزة.. التحالف الوطني يوضح

قال خالد الشرقاوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يقوم بملحمة حقيقية داخل رفح، وظهر ذلك من خلال قدرته على جمع 35 مؤسسة خيرية لتقديم المساعدات لأهالي غزة، متابعًا أن مؤسسة صناع الخير تفتح منافذ التبرع لصالح الأهالي داخل قطاع غزة على خطوطها الساخنة 15101، مؤكدًا أن كافة المؤسسات تتشابك مع بعضها البعض عن طريق التحالف الوطني.



وأضاف “الشرقاوي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن مؤسسة صناع الخير ستقوم برعاية كافة الطلاب الفلسطينيين في الجامعات التكنولوجية والتكفل بجميع احتياجاتهم على مدار الـ 4 سنوات القادمة، لافتًا إلى أن التواجد من متطوعي التحالف الوطني أمام معبر رفح هو رسالة لشعوب العالم من أجل الضغط على حكوماتها لوقف نزيف الدم في غزة، معقبًا: “كنا بنوصل رسالة لأهالينا في قطاع غزة بتضمانا معهم والتأكيد على عدم تهويد القضية الفلسطينية”.



وتطرق في حديثه موضحًا محتويات الشاحنات الإغاثية لغزة التي عبرت أمس، قائلًا إن الأولوية كانت للمستلزمات الطبية؛ ولكن كل الشاحنات كانت تحتوي على أنواع مختلفة من المساعدات من أدوية ومواد غذائية وملابس وغيرها، لافتًا إلى عدد القوافل وصل لـ 106 قافلة، وتم دخول 20 قاطرة بالأمس.