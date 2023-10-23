إطلاق منظومة التحول الرقمي لمكتب تراخيص عمل الأجانب بالإسماعيلية

أطلقت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية منظومة التحول الرقمى الجديدة لمكتب تراخيص عمل الاجانب بالاستثمار بالمديرية ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى .

وقال حسن رداد مدير المديرية أن ذلك يأتي في إطار منظومة التحول الرقمى التى تبنتها الوزارة ومديرياتها بالمحافظات في تقديم كافة خدماتها للمواطنين وأصحاب الاعمال ،بالتعاون مع مركز معلومات الوزارة ، وتماشيأ مع إتجاه الدولة المصرية وسياساتها الرقمية والمعلوماتية .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بضرورة العمل وفق منظومة تكنولوجيا المعلومات الحديثة، والمتكاملة والمُؤمنة تساعد على رفع كفاءة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأصحاب الاعمال ، تحقيقاً لرؤية مصر 2030 .

حضر فعاليات الإطلاق حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي ، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي ، وخالد رضوان خبير معلومات ، ومحمود عبد الحميد باحث بالإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب ، وإيناس عقاب مدير تطوير الأعمال بوزارة الاتصالات ،وتيمور رضا مدير المشروع بشركة 3s .

وتضمنت الفعاليات داخل مبنى مركز خدمات المستثمرين التى بدأت بكلمة ترحيب من مدير المكتب نهلة محمد حول شرح مراحل تطور العمل داخل المكتب حتى الآن ، ومنظومة تراخيص عمل الاجانب ، والتى يتم خلالها تحميل جميع بيانات الأجانب علي المنظومة حتى تتمكن الوزارات من معرفة تاريخ هذا الأجنبى منذ دخوله البلاد حتى تاريخه ، والاصدار القديم من هذه البرامج وتعديله للإصدار الحديث ليكون أكثر قوة ودقة في عرض بيانات الأجنبي .

كما تم استعراض كيفية التعامل مع المنظومة الجديدة لتكون الاسماعيلية اول محافظة تعمل بها على مستوى الجمهورية .

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