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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق منظومة التحول الرقمي لمكتب تراخيص عمل الأجانب بالإسماعيلية

صدى البلد

أطلقت  مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية منظومة التحول الرقمى الجديدة لمكتب تراخيص عمل الاجانب بالاستثمار بالمديرية ،  وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى .       

 وقال حسن رداد مدير المديرية أن ذلك يأتي في إطار منظومة التحول الرقمى التى تبنتها الوزارة ومديرياتها بالمحافظات في تقديم كافة خدماتها للمواطنين وأصحاب الاعمال ،بالتعاون مع مركز معلومات الوزارة ، وتماشيأ مع إتجاه الدولة المصرية وسياساتها الرقمية والمعلوماتية .      

 يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بضرورة العمل وفق منظومة تكنولوجيا المعلومات الحديثة، والمتكاملة والمُؤمنة تساعد على رفع كفاءة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأصحاب الاعمال ، تحقيقاً لرؤية مصر 2030 .

حضر فعاليات الإطلاق حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي ، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي ، وخالد رضوان  خبير معلومات ، ومحمود عبد الحميد باحث بالإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب ، وإيناس عقاب مدير تطوير الأعمال بوزارة الاتصالات ،وتيمور رضا مدير المشروع بشركة 3s .       

  وتضمنت الفعاليات داخل مبنى مركز خدمات المستثمرين التى بدأت بكلمة ترحيب من مدير المكتب نهلة محمد حول شرح مراحل تطور العمل داخل المكتب حتى الآن ، ومنظومة تراخيص عمل الاجانب ، والتى يتم خلالها تحميل جميع بيانات الأجانب علي المنظومة حتى تتمكن الوزارات من معرفة تاريخ هذا الأجنبى منذ دخوله البلاد حتى تاريخه ، والاصدار القديم من هذه البرامج وتعديله للإصدار الحديث ليكون أكثر قوة ودقة في عرض بيانات الأجنبي .      

 كما تم استعراض كيفية التعامل مع المنظومة الجديدة لتكون الاسماعيلية اول محافظة تعمل بها على مستوى الجمهورية .

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