انقلبوا عليه .. ترحيل حـ.ارق القرآن من السويد

قررت وكالة الهجرة السويدية اللاجئ العراقي الذي قام بحرق القرآن من السويد ولكن نتيجة تعقيدات تنفيذ القرار،منحته تصريح إقامة محدودة للفترة من 25 أكتوبر إلي 16 أبريل 2024.





قالت وكالة الهجرة السويدية في يوليو الماضي، إنها ستعاود فحص تصريح إقامة اللاجئ، وفي أغسطس الماضي رفعت السويد حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، وحذرت من زيادة التهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج بعد أن أثار حرق مصاحف غضب المسلمين وتهديدات من الجماعات المتشددة.





يأتي قرار السويد، بعد يومين من تأكيد مصدر برلماني أن رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أرسل مشروع قانون الموافقة على طلب السويد الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان.





وقدم أردوغان مشروع قانون التصديق على طلب السويد للبرلمان، يوم الإثنين، وهو التحرك الذي رحبت بهستوكهولم، إذ يفسح أمامها المجال لاكتساب عضوية التحالف الدفاعي الغربي.









ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.