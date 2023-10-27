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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نحن لا نيأس.. محمد عساف: انقطعت الاتصالات مع عائلتي

صدى البلد

علق الفنان الفلسطيني محمد عساف، على القصف العنيف لقطاع غزة، وأكد انقطاع التواصل مع أسرته.

وكتب محمد عساف، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “إكس”: انقطعت الاتصالات مع عائلتي منذ أكثر من ساعتين، الإنترنت والهواتف الخلوية والخط الأرضي مقطوع.

وأضاف: نحن لن نيأس من رحمة الله ولطفه، وعندنا يقين لا يتزعزع أننا سننتصر على العدو الهمجي.

محمد عساف: حياتنا ووجهتنا فلسطين

محمد عساف: القضية الفلسطينية ليست تريند.. قاطعوا المنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي

وكان الفنان الفلسطيني محمد عساف قد دعم بلاده فلسطين بعد الأحداث المأساوية التي تعرضت لها على مدار الأيام الماضية جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب محمد عساف على تطبيق "إكس"،: “لما نقول فلسطين؛ أنت الروح ونن العين، مش كلام أغاني وأشعار، هاد إحنا وحياتنا ووجهتنا، فلسطين حرة، وجاي الحرية جاي”.

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