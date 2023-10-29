أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يطمئن المصريين ويوجه رسائل عاجلة

أخبار مصر.. حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على طمأنة المصريين بشأن الأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، مؤكداً إمكانية عبور أي أزمات ومشكلات ما دام هناك تماسك شعبي... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

محدش يقدر .. السيسي يطمئن المصريين ويوجه رسائل عاجلة| فيديو

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على طمأنة المصريين بشأن الأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، مؤكداً إمكانية عبور أي أزمات ومشكلات ما دام هناك تماسك شعبي، وقال الرئيس إنه يتابع وسائل التواصل الاجتماعي، والرأي العام، ولاحظ أن الناس بدأت تقلق، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته.

الخارجية: مصر لا تدخر جهداً لسرعة نفاذ المساعدات إلى غزة وإسرائيل سبب التأخير

رداً على استفسارات من مراسلي عدد من الصحف ووكالات الأنباء الغربية حول أسباب تأخر دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من الوضع الإنساني المتأزم في القطاع وتكدس قوافل المساعدات على الجانب المصري، أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه على جميع الأطراف أن تدرك بما لا يضع مجالاً للشك أن مصر لم ولن تدخر جهداً من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن العراقيل الإسرائيلية هي التي تعيق نفاذ المساعدات.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

فودة يوجه بسرعة حصر تلفيات حادث طابا ورفع كفاءة العمارات السكنية المتضررة

عقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة استعدادات عدد من المشاريع التنموية والخدمية خلال شهر اكتوبر.

حملة السيسي تطالب الاتحادات الطلابية بمشاركة شباب الجامعات في الانتخابات الرئاسية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفدًا من رؤساء الاتحادات الطلابية للجامعات المصرية، اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي في محافظة القاهرة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وزير الري: دعوة جنوب أفريقيا لدعم مبادرة AWARe لتنفيذ مشروعات التكيف بقطاع المياه

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بديفيد مالوبو نائب وزير المياه والصرف الصحي الجنوب أفريقي.

تفاصيل تعرض طريق سفاجا - قنا لـ سيول .. وغلق 45 كيلو متر

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري أنه في تمام الساعة 6 مساءً حدث سيل عند كم ٨٥ بطريق سفاجا / قنا (المنطقة التاسعة).

بالفيديو .. لحظة اختراق هاكر أردني لـ القناة الـ13 العبرية

تعرضت القناة الـ13 العبرية لـ اختراق من الهاكر الأردني يوسف جاد الله، الذي قام بوضع العلم والنشيد الوطني الفلسطيني.

شبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر قائدي السيارات وتكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

وعن شبورة المائية صباحا، قالت هيئة الأرصاد أنها قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



السيسي: مصر دولة قوية جدا لا تُمس | فيديو

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الرسائل للشعب المصري، خلال افتتاح المعرض الدولي السنوي للصناعة.

وفاة 32 راكبا وإصابة 63 في حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة، للتعامل مع مصابي الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، واشتعال بعضها، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.

بنك ناصر الاجتماعي يقدم أعلى عائد إسلامي على حسابات التوفير بنسبة 11%

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، صرف التوزيعات المستحقة على حساب التوفير الإسلامي الذي يقدمه البنك، خاصة أن بنك ناصر الاجتماعي يقدم أعلى عائد إسلامي علي حسابات التوفير بنسبة تصل إلى 11%، حيث سبق توزيع ما قدره 7%؜ تحت التسوية في شهر يوليو الماضي، وسيتم صرف 4%؜ بداية شهر نوفمبر المقبل.

التضامن: صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث القاهرة/الإسكندرية

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، واشتعال بعضها، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة، وأسفر عن وفاة 32 راكبا، وإصابة 63 آخرين.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

إنفوجراف.. مشروع بيت مصر يفوز بجائزة رابطة المعماريين الفرنسيين

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان مشروع بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس.

لجنة الحريات : الاحتلال الصهيونى يخطط لمـ جزرة للصحفيين في غزة

تشدد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين على أن رسالة جيش الاحتلال الصهيونى لوكالات الأنباء، التى أكد فيها عدم ضمان سلامة الصحفيين، تعد تهديدًا رسميًا بقتل الصحفيين الفلسطينيين فى غزة، ومحاولة لتبرير مجازر ضد الصحفيين يخطط الاحتلال لتنفيذها ضدهم فى غزة.