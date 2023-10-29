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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دون أعمدة.. انتهاء حياة 4 أشخاص وإصابة 4 أطفال في انهيار منزل بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت حياة 4 أشخاص بينما أصيب 4 أخرين؛ إثر انهيار منزل مكون من 3 طوابق بناحية نجع جمعة دائرة مركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده انهيار منزل مكون من 3 طوابق دائرة المركز، ووجود جثث ومصابين.

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وبالإنتقال والفحص تبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق مبنى بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة دون أعمدة؛ نتج عن ذلك انتهاء حياة 4 أشخاص بينما اصيب 4 أشخاص أخرين وهم:"ي. م. ج- 15 سنة- بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وج. م. ج- 9 سنوات- بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، م. م ج- عامين- بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكدمة بالعين اليمنى، وم. ج. ك -9 سنوات- بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم".

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج التعليمي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

جاري تحرير محضرًا بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة.

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