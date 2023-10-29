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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"أبو عبيدة" رمضان 2024| كيف لقن محمد رمضان الاحتلال درساً قاسياً؟!.. القوة الناعمة تضرب ولا تبالي

محمد رمضان
محمد رمضان

محمد رمضان يجسد شخصية أبو عبيدة.. فجر الفنان محمد رمضان مفاجأة أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب إعلانه عن اسم شخصيته في مسلسله الجديد والذي سوف يحمل لقب "أبو عبيدة"، تيمناً باسم أبو عبيدة، الناطق بإسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وجاء هذا القرار من الفنان محمد رمضان، عقب تلقي بعض المضايقات من وسائل الإعلام الإسرائيلية، والتي كانت تدعو لعدم متابعة أعمال الفنان محمد رمضان وانقطاع أعماله.

شخصية "أبو عبيدة"

ونشر الفنان محمد رمضان فيديو له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، يوجه فيه رسالة إلي جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب قيامهم بتوجيه رسائل إلي شعبهم لعدم متابعة أعماله.

وقال محمد رمضان في الفيديو: "القناة العاشرة الإسرائيلية بتطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي لأني عملت فيديو يحث العرب على الإتحاد والدفاع عن اخواتنا فى غزة، وقالوا متشفوش أعماله ولا تسمعوا أغانيه لأنه راجل بيدافع عن فلسطين".

وتابع محمد رمضان: "أنا بقولهم دا أقل واجب أعمله اتجاه اخواتي، والواجب التاني اللي أنا بعمله ودي رسالة للقناة العاشرة الإسرائيلية شخصيتي فى المسلسل القادم إنشاءالله أبو عبيدة". 

مقاطعة الفنان محمد رمضان 

أبو عبيدة رمضان 2024

وتفاعل عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا، علي فيديو محمد رمضان، وشجعوه علي الفكرة ورده علي عدم متابعة أعماله من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا، علي فيديو محمد رمضان، كالاتي: "الله عليك يا رمضان يا أبو عبيدة يا جامد -  يا ابن اللعيبة يا ابو عبيدة - أبو عبيدة رمضان 2024 رح يكون أول مسلسل بتابعه لك".

تعليق رواد السوشيال ميديا 

محمد رمضان يخصص أرباح جولة أبو ظبي لضحايا غزة  
 

ويذكر أنه أعلن الفنان محد رمضان، عن تخصيص أرباح جولته في أبو ظبي اليوم، لأهالي غزة المتضررين من قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي، وذلك عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر الفنان محمد رمضان، صورة له عبر خاصية "الاستوري"، أثناء جولته اليوم في أبو ظبي، لحضور حفل افتتاح UFC الذى سيقام بجزيرة السعديات أبو ظبي، وعلق محمد رمضان علي الصورة، كاتبًا: "الليلة حفلة افتتاح بطول UFC بجزيرة السعديات - أبو ظبي.. جولتي مخصصة لمساعدة أهالي غزة".

أزمات محمد رمضان

وكان الفنان محمد رمضان نشر فيديو له وهو يخضع لجلسة مساج وباديكير، وأثار الفنان محمد رمضان الجدل مرة أخري عند ارتداؤه جاكيت عليه علامة الماسونية، بعد نشره العديد من كواليس مقابلته مع المغنية النيجيرية Yemi Alade.

مما جعل الجمهور يعارضونه بسبب تلك الأزمتين، في غضون حرب غزة والقصف المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ورد محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان ومدير أعماله، علي الانتقادات التي طالت شقيقه وقال في تصريح له: "العين دي من أيام الفراعنة.. وإحنا مسلمين وموحدين بالله ومصريين جدًا.. ولسة متبرعين وداعمين لغزة."

محمد رمضان ووزير خارجية الأردن

وكان قد نشر الفنان محمد رمضان صورة له رفقة أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، عبر خاصية ستورى بحسابه بتطبيق انستجرام، يوجه له الشكر من أجل دعمه للقضية الفلسطينية.

وكتب محمد رمضان: "السيد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سعدت بلقائك اليوم، ولمست محبتك الشديدة لبلدي مصر، شكرًا لاهتمامكم بالقضية الفلسطينية وتمنياتي لك وللمملكة الأردنية ولكل بلادنا العربية الأمان والرخاء والاستقرار".

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