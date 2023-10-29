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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يناقش مستجدات صيانة معدات الإغاثة والطوارئ ورفع كفاءة العاملين عليها

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء  بحضور اللجنة المشكلة لمتابعة اصطفاف المعدات والسيارات بالمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة للوقوف على سلامة وجاهزية معدات وسيارات الإغاثة للتعامل الفوري مع أي أزمات طارئة برئاسة الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

وناقش الاجتماع مستجدات صيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث يأتي ذلك انطلاقا من تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

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وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ما تم من مراجعة وحصر جميع المعدات الموجودة بكل مراكز وأحياء المحافظة والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة.

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محافظ الغربية: نعمل جميعا لخدمة المواطنين وحل مشكلاتهم

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والتدريب الجيد لسائقي تلك المعدات، مع ضرورة الصيانة المستمرة للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية، مؤكدا أن أمن وسلامة المواطنين أمانة، ومسئوليتنا جميعا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية أصبحت واقعا ملموسا.

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