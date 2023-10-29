وسائل الإعلام تحت الميكروسكوب.. حجب موقع مدى مصر وإحالة القائمين عليه للنيابة

تتابع اللجان المختصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المواقع الإلكترونية والفضائيات؛ للتأكد من صحة الأنباء المنشورة، وأيضا الأعمال التي تُبث عبر القنوات، والتأكد من حصولها على التراخيص.

وسبق أن حذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كل وسائل الإعلام غير المرخصة، بسرعة تقنين أوضاعها طبقا للقانون، وعدم ممارستها للأعمال الصحفية دون الحصول على التراخيص.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب الموقع الإلكتروني "مدى مصر" ورابطه الإلكتروني لمدة 6 أشهر؛ وذلك لممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس، بالمخالفة للمادتين 6 و59 من القانون 180 لسنة 2018، ولنشره أخبارا كاذبة دون التحري من مصادرها، والتدليس على الجمهور، والإضرار بمقتضيات الأمن القومي، وذلك بعد أن عقد جلسة تحقيق، استمع خلالها لرئيسة تحرير الموقع في الشكاوى المقدمة ضده.

كما قرر المجلس إحالة الموضوع إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ ما تراه بشأنها.

وكانت هيئة مكتب الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلنت يوم 15 أكتوبر الجاري، أنها قررت إحالة مسئولي موقع مدى مصر للتحقيق، وإخطار النائب العام؛ حال ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة.

وتلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية بالإضرار بالأمن القومي المصري من مصادر وهمية ومجهلة، تثير الفتنة والتشكيك في الموقف القوي الذي تتخذه الدولة المصرية تجاه الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها ومنع التهجير من قطاع غزة، وهو ما اعتبره المجلس يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية، ولا يتحرى الدقة، ويتعارض مع الأكواد التي أصدرها المجلس في هذا الشأن.