أحمد موسى: موقع مدى مصر للتحقيق لا علاقة له بشرف المهنة.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماع عاجل اليوم بإحالة المسئولين في موقع 'مدى مصر' للتحقيق وإخطار النائب العام في حالة ثبوت المخالفات ونشر اخبار كاذبة.



وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "هذا الموقع مشبوه ويروج الأكاذيب ويتلقى تمويلات من الخارج"، لافتا إلى أنه فضح هذا الموقع في وقت سابق.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "هذا الموقع ينشر كل شيء ضد مصر.. ولا علاقة له بشرف المهنة، ويشتغل شغل المقاهي، وليس له مصادر وكل شيء به مجهول"، موضحا: "الموقع ينشر أشياء ضد الأمن القومي، وضد المواقف المصرية".