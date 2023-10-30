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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقويض الأمن.. وزير الدفاع الروسي يوجه اتهامات خطيرة للدول الغربية من الصين

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأثنين، إن الدول الغربية تستخدم أوكرانيا كأداة لإلحاق هزيمة استراتيجية بـ روسيا.

وأضاف شويجو خلال منتدى شيانجشان الأمني في بكين، أن روسيا اتخذت إجراءات مضادة للحيلولة دون توسع حلف الناتو إلى الشرق.

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن الولايات المتحدة عكفت خلال السنوات الماضية على تقويض وتدمير أسس الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي.

ولفت إلى أن الدول التي تعارض الدكتاتورية الاستعمارية الغربية الجديدة وتدافع عن مبادئ المساواة تتعرض لضغوط شديدة من جانب الغرب.

وأوضح شويجو أن نهج الدول الغربية الرامي إلى تصعيد النزاع مع روسيا يخاطر باندلاع نزاع مباشر بين القوى النووية، مؤكدا على أن الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة يؤكد فشل خطط حلف الناتو لتقويض أمن روسيا.

ووصل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى الصين، اليوم الإثنين، في زيارة عمل يشارك خلالها في منتدى شيانجشان الأمني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "سيقدم وزير الدفاع الروسي تقريرا في الجلسة العامة حول موضوع مسؤولية الدول الكبرى والتعاون في مجال الأمن العالمي".

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