بيان عاجل من روسيا بشأن اقتحام مطار في داغستان بسبب طائرة إسرائيلية

أفادت وكالة رويترز للأنباء، عن إصابة نحو 20 شخصا جراء اقتحام متظاهرين لـ مطار محج قلعة في داغستان بعد هبوط طائرة قادمة من الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى جانب آخر، قالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، أن الأحداث التي وقعت في مطار محج قلعة في داغستان كانت تهدف إلى التحريض على الكراهية العرقية، وحثت سكان الجمهورية على عدم الاستسلام للاستفزازات.

وأضافت موسكالكوفا عبر قناتها على تطبيق تيليجرام: "من الواضح أن الأحداث التي وقعت في مطار محج قلعة تهدف إلى التحريض على الكراهية العرقية ويمكن أن تؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وحثت موسكالكوفا سكان داغستان على "عدم الاستسلام للاستفزازات والالتزام الصارم بالقانون ودعوات سلطات الجمهورية".

وتجمع عدة مئات من الأشخاص في مطار محج قلعة مساء يوم الأحد للمشاركة في مسيرة احتجاجية ضد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكرت حكومة داغستان أن الوضع تحت السيطرة وأن قوات الأمن موجودة في مكان الحادث.