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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تعلن سقوط جنود الاحتلال في كمائن الرعب والموت بغزة

سقوط جنود الاحتلال
سقوط جنود الاحتلال في كمائن الرعب والموت بغزة

قال الناطق باسم سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن تم استدراج جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى كمائن الرعب والموت في  قطاع غزة.

وأضاف: “نقول لأهالي المحتجزين لدينا إن حكومتكم تغامر بأرواح أبنائكم كسبا للوقت”.

ولفت إلي أن "نتائج معركة طوفان الأقصى تتجلى في الشقاق والاتهامات المتبادلة في معسكر العدو”.

ومنذ قليل، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مصرع عدد من الأسري الإسرائيليين لديها بسبب القصف الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الجهاد: “عدد من الأسرى لدينا فارقوا الحياة وكل دقيقة هي خطر على الأسرى الباقين”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن ما أعلنه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم بشأن تحرير مجندة إسرائيلية من قبضة حماس هو محاولة للتشويش على فيديو الأسيرات في وجه الضغوط الداخلية عليه.

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وقال الناطق باسم حركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يدعي السعي لتحرير أسراه لكنه يعرض حياتهم للخطر بهجماته العشوائية، معلنا أن الحركة مستعدة للإفراج عن كل الأسرى لديها مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال.

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