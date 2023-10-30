عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي على فيديو الرهائن الإسرائيليات لدى حماس

الرهائن الإسرائيليات
الرهائن الإسرائيليات لدى حماس

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، على فيديو الرهائن الإسرائيليات الذي نشرته حركة حماس، اليوم الإثنين.

وقال "هاجاري"، إن “حماس تستخدم الدعاية النفسية ضدنا، وتريد إيذاءنا وتمزق قلوبنا”.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “لهذا السبب بالتحديد يجب أن نظهر رباطة الجأش”.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين حماس، أول لقطات مصورة لبعض الأسرى الصهاينة الذين احتجزتهم حماس في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقالت إحدى الأسيرات وهي تصرخ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن من ندفع ضرائب تفضل أعمل على تحريرنا نحن موجودون هنا بشروط قاسية جدًا رجاء قم بتحرير أسراهم ليتم تحريرنا نحن".

وأضافت: "أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا؟ ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا أن يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا، أطلق سراحنا الآن".

غدا.. الولايات المتحدة تعلق رحلاتها للطيران من إسرائيل

أكسيوس: إسرائيل قررت توسيع هجومها البري في قطاع غزة

وعبرت كتائب القسام عن استعدادها  لإطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم خلال هجومها على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.

الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي الرهائن الإسرائيليات حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

بيان عاجل من إسرائيل بعد تحرير مجندة أسيرة لدى حماس

الزمالك في يوم| إمام عاشور يغازل القلعة البيضاء.. رحيل “غنوة”.. وهذا موعد إقصاء أوسوريو

وثيقة سرية للغاية تفضح زعيم إسرائيل .. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل تقرير خطير عن حماس تسلمه نتنياهو في 2016

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

شكوى رسمية ودش ساخن لهؤلاء| كولر يضرب بيد من حديد بعد خسارة صنداونز.. والشناوي يكشف سبب الهدف

موضوعات متعلقة

جذر الشر.. بوتين يشبه أمريكا بـ عنكبوت يحاول توريط العالم في شبكته

بعد نزوحهم من شمال غزة.. استشهاد 14 فلسطينيا وسط القطاع بسبب القصف الإسرائيلي

حركة حماس تعلن ثمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة

ضربات صاروخية مكثفة.. المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان

بيان عاجل من حماس بعد قصف الاحتلال لـ مستشفى الصداقة التركي

الصليب الأحمر: مستشفيات غزة تنهار والبنية التحتية والمنازل المدمرة تتطلب سنوات لبنائها

أول تعليق من بوتين علي اقتحام مطارا بداغستان بسبب طائرة إسرائيلية

أكسيوس: إسرائيل قررت توسيع هجومها البري في قطاع غزة

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يخطط لحضور القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي في بريطانيا

تحرك عاجل من البرلمان لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء

وزير الاتصالات الفلسطيني: إيلون ماسك تراجع عن توصيل الإنترنت في قطاع غزة

تكميم أفواه وفسخ عقود.. فضيحة داخل الملاعب الأوروبية ضد اللاعبين العرب والمسلمين

رابطة مصنعي السيارات: الحكومة أزالت كل العوائق في مبادرة الاستيراد من الخارج

وزير الدفاع السعودي من أمريكا: يجب ردع أي توسع في الصراع بين إسرائيل وحماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

بها عشرات المواطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف قاعة أفراح وسط غزة

فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

مواعيد انقطاع الكهرباء ..جدول تخفيف الأحمال وموعد انتهاء العمل به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ