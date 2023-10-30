غدا.. الولايات المتحدة تعلق رحلاتها للطيران من إسرائيل

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستعلق رحلات الطيران العارض للأمريكيين خارج إسرائيل يوم الثلاثاء بسبب نقص الطلب.

قال، مات ميلر، إن آخر رحلة طيران مستأجرة مقررة للخروج من إسرائيل ستغادر يوم الثلاثاء من تل أبيب.

في وقت سابق، وبخصوص الشأن نفسه، قالت شركة الطيران الألمانية، إن رحلات مجموعة لوفتهانزا من وإلى تل أبيب وبيروت تم تعليقها حتى منتصف الشهر المقبل على الأقل.

أضافت الشركة، وفقا لرويترز، أن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة اللبنانية معلقة حتى 14 نوفمبر، في حين أن رحلات تل أبيب معلقة حتى 30 نوفمبر.

في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في بداية هذا الشهر، تم تعليق رحلات عدد من شركات الطيران.

قالت شركة أمريكان إيرلاينز إنها علقت مؤقتا جميع الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى 4 ديسمبر، وقالت طيران الإمارات إنها ستخفض الرحلات من وإلى تل أبيب إلى خدمة يومية واحدة بين 13 و31 أكتوبر.