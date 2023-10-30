أكسيوس: إسرائيل قررت توسيع هجومها البري في قطاع غزة

أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، اليوم الإثنين، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن إسرائيل قررت توسيع هجومها البري في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي وسع نطاق دخوله البري إلى قطاع غزة بخطوات مدروسة وقوية ويحرز تقدما.

وكانت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أعلنت خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب غزة.

وقالت القسام، في بيان: "مجاهدونا يخوضون اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الياسين 105" مع قوات العدو شمال غرب غزة”.