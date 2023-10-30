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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرحبا بك.. أول تعليق من نتنياهو على تحرير جندية إسرائيلية لدى حماس

صدى البلد

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "تحرير" قوات الاحتلال الإسرائيلي لجندية أسرتها حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في بيان مصور نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "قامت قواتنا الليلة الماضية بتحرير الجندية أوري مجيديش من أسر حماس. تم اختطاف أوري في الصباح الأسود ليوم 7 أكتوبر. مرحبًا بك في بيتك، أوري".

وأضاف: "أهنئ الشاباك والجيش الإسرائيلي على هذا الإنجاز المهم والمثير، وهو إنجاز يعبر عن التزامنا بإطلاق سراح جميع المختطفين. شعب إسرائيل كله يحيي الشاباك ويحيي الجيش"، واصفًا المقاومة الفلسطينية بـ"الوحوش".

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ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال أن قواته المشاركة في العملية البرية على قطاع غزة تمكنت من تحرير جندية أسرتها حركة "حماس" الفلسطينية في القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي نه "تم تحرير الجندية أوري مجيديش بعدما اُخْتُطِفَت من قبل تنظيم حماس"، مشيرًا إلى أنه "تم فحص الجندية طبيًا وهي بحالة جيدة، وقد التقت مع عائلتها".
 

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