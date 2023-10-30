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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل مذهلة.. بيان خطير لجيش الاحتلال بشأن المجندة المحررة من أسر حماس

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الإثنين، إن أوري مجيديش، المجندة التي تم تحريرها من الأسر في قطاع غزة قدمت تفاصيل مذهلة، مشيرا إلي أن لديها ذاكرة كبيرة.

تفاصيل مثيرة للدهشة تستخدم في العمليات المستقبلية

وأوضح هاجاري، أن “مجيديش تمكنت من تذكر كل ما رأته في قطاع غزة.. وسنستخدم هذا في العمليات المستقبلية”.

وأضاف: “مجيديش تحدثت وقدمت تفاصيل مثيرة للدهشة وقدمت معلومات من ذاكرتها بطريقة مذهلة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، تحرير مجندة كانت أسيرة لدى حماس خلال عملية برية في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك: “تم تحرير مجندة الليلة كانت مختطفة لدى حماس عبر عملية برية في غزة”.

وكانت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، نشرت أول لقطات مصورة لبعض الأسرى الصهاينة الذين احتجزتهم حماس في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي.

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وقالت إحدى الأسيرات وهي تصرخ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن من ندفع ضرائب تفضل أعمل على تحريرنا نحن موجودون هنا بشروط قاسية جدًا رجاء قم بتحرير أسراهم ليتم تحريرنا نحن".

وأضافت: "أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا؟ ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا أن يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا، أطلق سراحنا الآن".

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