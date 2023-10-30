حفل الكرة الذهبية.. إيرلينج هالاند يفوز بجائزة جيرد مولر لأفضل هداف في العالم

فاز النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة جيرد مولر لأفضل هداف في العالم لموسم 2022-2023، خلال حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وسيتم الكشف الليلة، عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في حفل يُقام في مسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وظفر هالاند بالجائزة بعدما كان أكثر من سجل أهدافًا خلال الموسم المنقضي، حيث سجل 52 هدفًا في أول مواسمه مع مانشستر سيتي، ليقودهم للتتويج ببطولات الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

يُذكر أن بطولة جيرد مولر هي جائزة مستحدثة، وفاز بها في نسختها الأولى عام 2021، البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الحالي.