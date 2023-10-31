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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يعلن إرسال 300 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط

باتريك رايدر
باتريك رايدر

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة قررت إرسال 300 جندي إضافي إلى القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث بإسم البنتاجون في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء: "أنا مستعد للإعلان عن قرار إرسال 300 جندي إضافي إلى القيادة المركزية الأمريكية من قواعدنا في الولايات المتحدة "القارية"، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشار رايدر إلى أن جنود الجيش الأمريكي البالغ عددهم 300 جندي الذين سيتم إرسالهم إلى الشرق الأوسط ليس من المقرر أن يشاركوا في العمليات القتالية في إسرائيل.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حدد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء الخطوط الأربعة الرئيسية لجهود وزارة الدفاع "البنتاجون" في منطقة الشرق الأوسط، خلال كلمته أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن الخطوط الأربعة لـ"البنتاجون" هي:

 - ضمان حماية القوات الأمريكية من الهجمات التي تنفذها الميليشيات المدعومة من إيران واتخاذ المزيد من الإجراءات ضدها إذا لزم الأمر.

 - تقديم المساعدة الأمنية الأساسية لإسرائيل.

 - التنسيق مع إسرائيل "للمساعدة في تأمين إطلاق سراح كل رجل وامرأة وطفل اختطفته حماس".

- تعزيز وضع القوة الأمريكية في المنطقة.

وكشف أوستن أنه: "توجد الآن مجموعتان من حاملات الطائرات في المنطقة" مضيفا أنه في الأسبوع الماضي، وصل سرب إضافي من طائرات F-16إلى المنطقة، مكملاً لأسراب مقاتلة أخرى موجودة بالفعل في مسرح العمليات.

وقال أوستن إن كل هذا يؤكد تحذير الرئيس بايدن الواضح: "لا ينبغي لأي حكومة أو مجموعة ترغب في إيذاء إسرائيل أن تحاول توسيع هذه الأزمة".

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