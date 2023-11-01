أول تعليق من الزمالك على مصير أوسوريو

أكد احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن المجلس لم يتطرق خلال اجتماعه لمناقشة مستقبل الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

وتابع سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الجميع داخل النادي يعمل بتعاون كبير، وهناك ملفات متعددة سيتم عليها بالفترة المقبلة".

وأضاف أحمد سالم: "وظيفة المتحدث الرسمي هو نقل كل ما يتعلق بمجلس الاداره بالإعلام وتم تقسيم كل الملفات علي المجلس، وسيتم تنفيذ الوعود الإنتخابية".

وقال المتحدث الرسمي: "سيتم تشكيل لجنه قانونية بمستشارين أفاضل بمجلس الدولة وتعيين هشام نصر كمدير تنفيذي كل ده بدون مقابل، وكل ما يخص الشق الإعلامي هو عن طريق المتحدث الرسمي، وسيكون الاتجاه العام الفتره المقبلة هو أن الظهور ليس يومي بمعني أن الظهور اليومي في البرامج ده مش منطقي أو صح".

واستطرد: "متجهين لفكره العمل بدون ضوضاء، وكل ما يخص المنظومه الاعلاميه مع هاني شكري، وسينظر في ذلك الأمر سريعًا وسيعيد تطوير مجلة الزمالك ومنظومة النادي".

واختتم سالم: "المجلس لديه ملفات مفتوحة قديمة وملفات جديدة وهيعمل علي التعاقدات، وسيحل كل مشاكل النادي القديمة والجديدة، ولم يتم التطرق لملف رحيل أو بقاء أوسوريو خلال الاجتماع اليوم".