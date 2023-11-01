بريطانيا تطالب بسرعة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، إنه من المهم أن تتمكن المساعدات الإنسانية من دخول قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح وزير خارجية بريطانيا، أنه “من المرجح فتح معبر رفح اليوم أمام المجموعة الأولى من المواطنين الأجانب”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن وصول شحنات من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح البري.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أنه يجري الإعداد للسماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات لقطاع غزة اليوم الأربعاء.

وقال بايدن عبر حسابه على منصة "إكس" "لقد شهد أمس أكبر عملية تسليم للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة حتى الآن، ويجري السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول اليوم.. ولكن هناك حاجة إلى المزيد".

وأضاف "لم انته من الضغط من أجل الحصول على المزيد من المساعدات، وسأواصل دعم إنشاء ممر آمن للمدنيين في غزة الذين يبحثون عن الأمان".