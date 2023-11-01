أصدرت سامسونج في أغسطس 2022 شاشة الألعاب المنحنية Odyssey Ark التي تتميز بشاشة 4K 165 هرتز. وقد طرحت العلامة التجارية الآن الإصدار الأحدث، تحت اسم Samsung Odyssey Ark 2nd Gen، للشراء في أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما يلي كل ما تحتاج لمعرفته عنها.

أحدث شاشة سامسونج 55 بوصة بسعر 93 ألف جنيه..اعرف مواصفاتها

مواصفات شاشة سامسونج Samsung Odyssey Ark 2nd Gen

تأتي شاشة سامسون Odyssey Ark 2nd Gen بشاشة 55 بوصة 4K (3840 × 2160) mini-LED منحنية 1000R. تأتي لوحة VA بلمسة نهائية غير لامعة وخالية من الضوء المزعج من UL تقلل من أي انعكاسات مزعجة.

تتمتع الشاشة بمعدل تحديث أقصى يبلغ 165 هرتز إلى جانب نسبة تباين 1،000،000: 1 ونسبة عرض إلى ارتفاع 16: 9 وسطوع يبلغ 600 شمعة.

أحدث شاشة سامسونج 55 بوصة بسعر 93 ألف جنيه..اعرف مواصفاتها

الميزة الجديدة في شاشة سامسونج هي وضع Multi-View الذي يسمح بإظهار إدخال من ما يصل إلى أربعة مصادر في وقت واحد عن طريق تقسيم الشاشة 55 بوصة إلى أربعة أجزاء.

كما أنه يحتوي على مفتاح KVM يساعد في التحكم في أجهزة الإدخال الأربعة المذكورة أعلاه.

يتم تشغيل شاش سامسونج بواسطة معالج Neural Quantum Processor Ultra، وهو يدعم FreeSync Premium Pro و VRR ووضع اللعبة ووضع Eye Saver.

كما أنها تأتي بنظام مكبرات صوت 60W 2.2.2 channel وتتميز بتقنية Adaptive Sound و Dolby Atmos و Sound Dome لتوفير جودة صوت ممتازة.

نظام التشغيل في شاشة سامسونج هو Tizen، ويضم SmartThings Hub و Multi-Device Experience و TV Plus و Microsoft 365 مع المساعدين الصوتيين المدمجين مثل Alexa و Bixby، يمكنك التحكم في شاشتك دون عناء.

للاتصال، يتوفر Bluetooth v5.2 و Wi-Fi 5، وتشمل منافذ I / O الخاصة به DisplayPort الإصدار 1.4 و HDMI ومنفذي USB و Ethernet و Wireless Display ودعم HDCP الإصدار 2.2.

أحدث شاشة سامسونج 55 بوصة بسعر 93 ألف جنيه..اعرف مواصفاتها

الأسعار

يمكن شراء شاشة الألعاب Samsung Odyssey Ark 2nd Gen (G97NC) مقابل 2،999.99 دولارًا أمريكيًا / 3،459 يورو وهي متاحة حاليًا للشراء على كل من Samsung.com وتجار التجزئة المحددين.