أخبار التوك شو| استقبال مصابي غزة ومزدوجي الجنسية ومفاجأة في الطقس والدولار

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

مستشفى العريش يبدأ استقبال مصابي الحرب على غزة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، لقطات توضح أن مستشفى العريش يبدأ في استقبال المصابين القادمين من قطاع غزة.

وعرضت القناة لقطات لـ مواطنين مصابين، وهم داخل مستشفى العريش العام.

لقطات جديدة| لحظة وصول الدفعة الأولى من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، بثا مباشرا ولقطات جديدة لـ لحظة وصول الدفعة الأولى من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح.

وبثت قناة “القاهرة الإخبارية”، خبرا عاجلا، يفيد بوجود استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة.



عاجل| وصول الدفعة الأولى من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح

أفاد مراسل فضائية “إكسترا نيوز”، منذ قليل، في نبأ عاجل، بوصول الدفعة الأولى من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح.

لحظة استهداف الطائرات الإسرائيلية مخيم جباليا في قطاع غزة| شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا، بعنوان، لحظة استهداف الطائرات الإسرائيلية مخيم جباليا في قطاع غزة.

ووفقا للتقرير، أظهرت مشاهد مصورة من داخل مخيم جباليا، حجم الدمار الذي خلفه القصف، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

ظاهرتان جويتان| الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة.. ماذا سيحدث؟

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



ما هي أفضل منصة لنشر المحتوى الخاص بفلسطين؟ خبير نظم ومعلومات يوضح

قال المهندس مصطفى رحيم، خبير النظم والمعلومات، إن الرأي العام العالمي بدأ ينتفض من خلال منصة إكس “تويتر سابقًا”، وذلك لأنها تعرض الحقيقة ولا تحجب شيئًا فيما يخص القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن السوشيال ميديا حاليًا أصبح له قدرة كبيرة في تحريك الرأي العام العالمي.



أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 1 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.



طرح 1000 طن دواجن مجمدة.. ورئيس الشعبة: المبادرات تخفف العبء عن المواطنين

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك مبادرة لطرح 1000 طن دواجن مجمدة بـ 105 جنيهات للدجاجة، وأن الجميع مع أي مبادرة يكون لها رد فعل إيجابي على المواطن، ويكون هناك انخفاض في الأسعار.