طرح 1000 طن دواجن مجمدة.. ورئيس الشعبة: المبادرات تخفف العبء عن المواطنين

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك مبادرة لطرح 1000 طن دواجن مجمدة بـ 105 جنيهات للدجاجة، وأن الجميع مع أي مبادرة يكون لها رد فعل إيجابي على المواطن، ويكون هناك انخفاض بالأسعار.

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذه المبادرة سينتج عنها تخفيف الضغط على الدواجن الحية، وأنه إذا كان سعر الدواجن الحية 70 جنيها، والمجمدة 105 جنيهات؛ هو أمر جيد.

وأشار إلى أن المواطن سيحصل على منتج يتناسب مع دخله، وهذه الأسعار مميز، والدولة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

ولفت إلي أنه يتمنى استمرار المبادرات؛ من أجل التخفيف على المواطنين، ويكون هناك هامش ربح للمنتج؛ حتى لا يكون هناك خروج من المنظومة.

وأوضح أن أكبر مشكلة الآن، هي ارتفاع أسعار الأعلاف خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك تحرك بالأسعار؛ لآن البلاد مقبلة على فصل الشتاء، والتي قد تظهر فيها خلاله بعض الأمراض بين الدواجن.