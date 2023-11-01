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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: تخفيض أسعار 48 صنفا من السلع الغذائية لمدة 6 أشهر

السلع الغذائية
السلع الغذائية

 أكد رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على تخفيف العبء على المواطنين، بشأن أسعار العديد من السلع، موضحًا أن وزارة التموين أعلنت تخفيض أسعار 48 صنفا من السلع الغذائية لمدة 6 أشهر.

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وأضاف مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك 7 سلع أساسية، منها الزيت والسكر، والأرز، والمكرونة، والعدس، والجبنة، والفول".

وأشار إلي أن الـ 7 سلع يدخل فيهم 48 صنفا، وأن هذه التخفيضات جاءت بعد توجيها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين.

ولفت إلي أن سعر السكر انخفض من 40 جنيها، لـ 27 جنيها، وأنه يطرح في البورصة بـ 24 جنيها، وأن هناك عددا كبيرا من السلع شهدت انخفاضات في أسعارها.

التموين وزارة التموين السلع الغذائية الزيت الأرز السكر

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