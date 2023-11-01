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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ظاهرتان جويتان| الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة.. ماذا سيحدث؟

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن اليوم متوقع أن تقل فرص سقوط الأمطار وتنحصر فقط في السواحل الشمالية للبلاد المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، وستكون هناك أمطار خفيفة غير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية، متابعة أن باقي مناطق الجمهورية ستتلاشى الأمطار فيها تمامًا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك استقرار تام في الأحوال الجوية مصحوب بارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث تسود أجواء خريفية مائلة للحرارة خلال فترة النهار، ومائلة للبرودة خلال الليل خاصة في الساعات المتأخرة منه.
 

طقس الـ 6 أيام المقبلة
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية هي الظاهرة المسيطرة على الأجواء في هذه الفترة؛ وذلك بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، والذي يتسبب في شبورة مائية كثيفة ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل (الثلاثاء القادم)، وقد تصل لحد الضباب.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أهمية القيادة بهدوء تام في وقت الشبورة والاهتمام بنوعية الملابس واتبلع كافة التعليمات المرورية.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس الامطار درجات الحرارة

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