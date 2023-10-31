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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء الأول من نوفمبر، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


الظواهر الجوية وفق بيان الأرصاد

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وسيناء ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 22

العاصمة الإدارية 31 22

6 أكتوبر 31 21

بنهــــا 30 22

دمنهور 30 22

وادي النطرون 30 22

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 29 22

الزقازيق 31 23

شبين الكوم 30 22

طنطا 29 22

دمياط 28 23

بورسعيد 29 24

الإسماعيلية 31 23

السويس 30 22

العريش 30 22

رفح 29 20

رأس سدر 32 23

نخل 31 16

كاترين 26 13

الطور 30 22

طابا 30 22

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 26 19

السلوم 25 18

سيوة 30 17

رأس غارب 31 22

الغردقة 31 23

سفاجا 32 23

مرسى علم 32 24

شلاتين 31 24

حلايب 28 23

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 23

الفيوم 30 22

بني سويف 31 21

المنيا 31 20

أسيوط 32 19

سوهاج 33 20

قنا 35 22

الأقصر 35 23

أسوان 36 23

الوادي الجديد 35 22

أبوسمبل 35 24

الأرصاد شبورة امطار درجات الحرارة هيئة الأرصاد

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