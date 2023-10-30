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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

صدى البلد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة من عدم الاستقرار في طقس الثلاثاء 31 أكتوبر، يصاحبها أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين ومدن القناة وجنوب الوجه البحري تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

كما حذر بيان الأرصاد، من الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 


وبشكل عام، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف في أوله، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية 

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطارا متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وحلايب وشلاتين ومدن القناة وجنوب الوجه البحري تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 23
العاصمة الإدارية 31 22
6 أكتوبر 31 22
بنهــــا 30 23
دمنهور 30 23
وادي النطرون 30 22
كفر الشيخ 29 22
المنصورة 29 22
الزقازيق 30 23
شبين الكوم 30 22
طنطا 29 22
دمياط 28 23 
بورسعيد 28 24
الإسماعيلية 31 23
السويس 30 22
العريش 30 19
رفح 30 20
رأس سدر 32 23
نخل 31 16
كاترين 25 13
الطور 30 23
طابا 30 22
شرم الشيخ 32 24
الإسكندرية 27 20
العلمين الجديدة 27 20
مطروح 26 19
السلوم 25 18
سيوة 30 17
رأس غارب 31 22
الغردقة 31 24
سفاجا 31 23
مرسى علم 32 24
شلاتين 32 25
حلايب 28 23
أبو رماد 30 22 
رأس حدربة 29 23
الفيوم 30 22
بني سويف 31 21
المنيا 31 20
أسيوط 32 19
سوهاج 33 20
قنا 35 23
الأقصر 35 23
أسوان 36 24
الوادي الجديد 35 21
أبوسمبل 35 24

الأرصاد هيئة الأرصاد طقس امطار الشبورة طقس الثلاثاء

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