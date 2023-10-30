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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد سيول شرم الشيخ|الأرصاد تكشف عن أمطار رعدية بهذه المناطق الساعات المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

يهتم الكثير بالبحث عن نشرة الأرصاد الجوية، للتعرف على حالة الطقس خاصة بعد سيول سقطت على طريق شرم الشيخ دهب أمس ، ما أدى إلى قطع الطريق.

الأرصاد

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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الشبورة المائية

وعن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل لحد الضباب على بعض الأماكن.

الأرصاد

أمطار رعدية 

وكشفت الأرصاد في بيانها، عن فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة، فيما تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط قالت الأرصاد إنها  فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 31 23
العاصمة الإدارية 32 22
6 أكتوبر 32 22
بنهــــا 31 23
دمنهور 31 23
وادي النطرون 30 22
كفر الشيخ 30 22
المنصورة 30 22
الزقازيق 31 23
شبين الكوم 31 22
طنطا 30 22
دمياط 28 23
بورسعيد 28 24
الإسماعيلية 32 21
السويس 31 22
العريش 29 22
رفح 29 21
رأس سدر 32 23
نخل 31 15
كاترين 25 13
الطور 30 22
طابا 30 23
شرم الشيخ 32 24
الإسكندرية 27 21
العلمين الجديدة 27 21
مطروح 26 20
السلوم 26 18
سيوة 31 18
رأس غارب 32 22
الغردقة 31 23
سفاجا 31 23
مرسى علم 32 24
شلاتين 32 25
حلايب 28 23
أبو رماد 30 22
رأس حدربة 29 23
الفيوم 32 21
بني سويف 32 21
المنيا 33 19
أسيوط 33 19
سوهاج 34 20
قنا 34 22
الأقصر 35 23
أسوان 36 24
الوادي الجديد 34 23
أبوسمبل 35 24
 

 

الأرصاد سيول شرم الشيخ أمطار رعدية درجات الحرارة المتوقعة

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