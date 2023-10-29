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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد سيول الأمس وحادث طريق الإسكندرية|الأرصاد تحذر بشدة من هذه الظاهرة اليوم

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الملايين عن نشرة الأرصاد الجوية لمعرفة الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة، خاصة بعد السيول التي سقطت على محافظة البحر الأحمر أمس ، والشبورة التي تسببت في حادث مروع على طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي بالكيلو 134 اتجاه القاهرة، أمام قرية الشجاعة، ما أسفر عن مصرع 34 شخصًا وإصابة 63 آخرين، وتفحم 22 سيارة ومركبة.

حادث مروع بسبب الشبورة 

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حالة الطقس اليوم على القاهرة 

وبحسب هيئة الأرصاد ، يتوقع الخبراء أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد

الظواهر الجوية وتحذير عاجل

وعن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، لذا على قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر والقيادة بهدوء، خاصة بعد حادث الأمس على الطريق الصحراوي بسبب الشبورة.

الأرصاد

أمطار رعدية

وكشف بيان رسمي صادر عن الأرصاد، عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة تمتد خفيفة إلى خليج السويس وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الأرصاد


بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من نصف إلى متر وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بحسب الأرصاد :

العظمى الصغرى
القاهرة 31 22
العاصمة الإدارية 32 21
6 أكتوبر 31 21
بنهــــا 31 21
دمنهور 30 22
وادى النطرون 30 22
كفر الشيخ 30 22
المنصورة 30 21
الزقازيق 31 22
شبين الكوم 31 22
طنطا 30 21
دمياط 28 22
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 32 21
السويس 32 22
العريش 30 21
رفح 30 21
رأس سدر 32 22
نخل 31 16
كاترين 25 14
الطور 30 22
طابا 31 23
شرم الشيخ 33 23
الإسكندرية 29 21
العلمين الجديدة 28 21
مطروح 27 19
السلوم 27 18
سيوة 30 16
رأس غارب 32 22
الغردقة 33 23
سفاجا 32 23
مرسى علم 33 24
شلاتين 31 23
حلايب 29 22
أبو رماد 30 22
رأس حدربة 29 23
الفيوم 33 20
بني سويف 34 19
المنيا 34 20
أسيوط 34 20
سوهاج 35 21
قنا 36 23
الأقصر 37 23
أسوان 37 24
الوادى الجديد 36 21
أبوسمبل 37 23
 

الأرصاد
الأرصاد البحر الأحمر حادث طريق الاسكندرية حالة الطقس اليوم بالقاهرة الشبورة المائية أمطار رعدية درجات الحرارة المتوقعة

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