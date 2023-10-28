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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيول تصل لأول مرة في الخريف بهذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

سيول - ارشيفية
سيول - ارشيفية

ينتظر الكثير من المواطنين نشرة هيئة الأرصاد الجوية يوميا للتعرف على توقعات الخبراء بِأن حالة الطقس على البلاد يوميا ، والتعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى على كل محافظة ومدينة.

حالة الطقس اليوم على القاهرة الكبرى

وكشف بيان الأرصاد أن الخبراء يتوقعون أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

الأرصاد

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كما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف أول الليل مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سيول وأمطار رعدية

وكشفت الأرصاد عن توقعات أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء تصل إلى سيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب الصعيد وخليج السويس تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الأرصاد

ظاهرة جوية 

وتوقعت الأرصاد وجود شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد،لذا على السادة قائدى المركبات يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فقالت الأرصاد إنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بحسب الأرصاد:

العظمى الصغرى
القاهرة 31 22
العاصمة الإدارية 32 21
6 أكتوبر 31 21
بنهــــا 31 22
دمنهور 30 21
وادي النطرون 30 21
كفر الشيخ 30 22
المنصورة 30 21
الزقازيق 31 22
شبين الكوم 31 22
طنطا 30 21
دمياط 29 22
بورسعيد 29 22
الإسماعيلية 33 22
السويس 33 23
العريش 29 22
رفح 29 21
رأس سدر 33 22
نخل 31 16
كاترين 25 15
الطور 32 21
طابا 31 23
شرم الشيخ 35 24
الإسكندرية 29 21
العلمين الجديدة 29 21
مطروح 28 18
السلوم 28 18
سيوة 31 17
رأس غارب 34 22
الغردقة 35 24
سفاجا 34 24
مرسى علم 35 24
شلاتين 33 24
حلايب 31 24
أبو رماد 32 23
رأس حدربة 31 24
الفيوم 34 20
بني سويف 34 19
المنيا 34 19
أسيوط 35 18
سوهاج 36 20
قنا 37 24
الأقصر 38 24
أسوان 39 25
الوادي الجديد 38 21
أبوسمبل 38 24

 

 

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