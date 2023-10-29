بعد غلق 45 كم من طريق سفاجا بسبب السيول.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية

حالة الطقس وتفاصيل غرق طريق سفاجا قناة بسبب السيول

قدمت مقدمة النشرة ندى باهي توقع خبراء الارصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، لذا على قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر والقيادة بهدوء، خاصة بعد حادث الأمس على الطريق الصحراوي بسبب الشبورة.

وكشف بيان رسمي صادر عن الأرصاد، عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة تمتد خفيفة إلى خليج السويس وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

اما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من نصف إلى متر وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

ومتوقع خلال الطقس اليوم، أن تنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.



أما عن حالة الطقس، يسود نهارا أجواء مائله للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتستمر تحذيرات الشبورة المائية صباحاً خلال الأيام القادمة، حيث تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ،قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، لذا على السادة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات المرورية .

من جانبها قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الطقس يشهد ارتفاعات منذ الأسبوع الماضي ، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بمعدل من درجتين إلى ٣ درجات مئوية ، متابعة :" درجة الحرارة اليوم تسجل 31 درجة مئوية ".

وقالت ايضا إن هناك امتداد في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع اشعة الشمس ، ويحبس الرطوبة على سطح الارض ؛ مما يسبب الشعور بارتفاع درجات الحرارة مضيفنا أن الأجواء خلال النهار ستكون مائلة للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ، واجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

كما أنه من المتوقع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر ، منوهة أن هناك فرص لسقوط الامطار بشكل كبير اليوم وتكون من خفيفة لمتوسطة كما انه سيتم تلاشي الموجة الحارة يوم الثلاثاء المقبل نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي ، وارتفاع فرص سقوط الامطار على السواحل الشمالية .

اما عن درجات الحرارة فتكون العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية، هي -القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣١ درجة مئوية

-السواحل الشمالية ٢٩ درجة مئوية

-جنوب سيناء ٣٣ درجة مئوية

-شمال الصعيد ٣٤ درجة مئوية

-جنوب الصعيد ٣٦ درجة مئوية .



على صعيد اخر أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري أنه في تمام الساعة 6 مساءً حدث سيل عند كم ٨٥ بطريق سفاجا / قنا (المنطقة التاسعة) وقامت الهيئة العامة للطرق والكباري، على الفور، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمروروتم غلق الطريق في اتجاه ( قنا - سفاجا ) من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا - قنا في هذه المسافة من الطريق للعمل في الإتجاهين.

وأشار بيان الهيئة إلى أنه بعد انتهاء السيل تم المرور على الطريق ووجد أجزاء بها بها نحر واطماءات فى اتجاه (قنا - سفاجا) وسيستمر غلق الاتجاه من كم 40 حتى الكيلو 85 كم بالتنسيق مع المرور مع فتح باقي الطريق في الاتجاهين.

ومن جانبها دفعت الهيئة بطاقم من المهندسين والمعدات لإصلاح النحر وإزالة الإطماءات.