الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: البلاد ستتأثر بمنخفض جوي.. والأمطار ستكون رعدية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "البلاد ستتأثر بمنخفض جوي وهو ما يسبب سقوط أمطار على عدد من المناطق بمحافظات الجمهورية".

وأضافت "غدا سوف تشهد عدد من المناطق بمختلف محافظات الجمهورية سقوط أمطار"، موضحة "محافظة القاهرة تتعرض غدا الثلاثاء لسقوط أمطار على فترات متقطعة من اليوم، قد تكون رعدية أحيانا".

وأشارت إلى أن "الأمطار ستكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة"، متابعة: "الامطار ستكون رعدية أحيانا على مناطق السواحل الشمالية".

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة ما بين درجة أو درجتين عن المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة.