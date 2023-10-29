الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتوقعات بسقوط أمطار .. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الطقس يشهد ارتفاعات منذ الأسبوع الماضي ، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بمعدل من درجتين إلى ٣ درجات مئوية ، متابعة :" درجة الحرارة اليوم تسجل 31 درجة مئوية ".

وتابعت " غانم " ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن هناك امتداد في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع اشعة الشمس ، ويحبس الرطوبة على سطح الارض ؛ مما يسبب الشعور بارتفاع درجات الحرارة .

وأضافت " غانم " ، أن الأجواء خلال النهار ستكون مائلة للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ، واجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

وأكملت : أنه من المتوقع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر ، منوهة أن هناك فرص لسقوط الامطار بشكل كبير اليوم وتكون من خفيفة لمتوسطة .

وأفادت " غانم " بتلاشي الموجة الحارة يوم الثلاثاء المقبل نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي ، وارتفاع فرص سقوط الامطار على السواحل الشمالية .