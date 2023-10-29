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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم.. سحب رعدية ورمال مثيرة للأتربة على بعض المناطق

صدى البلد

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، شهد خلال ساعات الصباح الباكر شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهي الظاهرة المؤثرة في حالة الطقس خلال هذه الفترة، لذا على قائدى المركبات يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة. 

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن أجواء الطقس اليوم، تكون خريفية معتدلة على أغلب الأنحاء ، حيث تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي  مناطق الجمهورية، كالتالي:-
-القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣١ درجة مئوية 
-السواحل الشمالية ٢٩ درجة مئوية 
-جنوب سيناء ٣٣ درجة مئوية 
-شمال الصعيد ٣٤ درجة مئوية 
-جنوب الصعيد ٣٦ درجة مئوية .

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع خلال الطقس اليوم سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة تكون رعدية أحيانا، تمتد خفيفة إلى خليج السويس وجنوب الصعيد .

ومتوقع خلال الطقس اليوم، أن تنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
أما عن حالة الطقس، يسود نهارا أجواء مائله للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتستمر تحذيرات الشبورة المائية صباحاً خلال الأيام القادمة، حيث تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ،قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، لذا على السادة قائدي المركبات توخي الحيطة  والحذر واتباع كافة التعليمات المرورية .

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