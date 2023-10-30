أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر| الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه منذ عدة أيام نتأثر منخفض جوي"منخفض السودان الموسمي"، والذي يكون من خلاله سقوط أمطار على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر، وسيناء.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ًصباح الخير يا مصر"، عبر "القناة الأولى المصرية"، إن الأمطار الخفيفة قد تمتد لبعض محافظات الوجه البحري، والمطلة على البحر المتوسط.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة مرتفعة بمقدار درجة إلى درجتين، مؤكدة أن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى تسجل 31 درجة مئوية، مؤكدة أن الطقس سيكون خريفي على القاهرة الكبرى وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وجود أشعة الشمس

وأشارت منار غانم إلى أن نسب الرطوبة مرتفعة مع وجود أشعة الشمس تجعلنا نشعر بأرتفاعات درجات الحرارة.